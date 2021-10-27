وقت استجابة الدعاء.. الإفتاء توضح «فيديو»

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك أوقاتا يستحب فيها الدعاء، جاء ذلك في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتجيب فيه على سؤال ورد إليها مضمونه: ما أوقات الدعاء المستجابة وليه لو دعيت طول الوقت بحس الدعاء غير مستجاب؟

أفضل وقت للدعاء

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أفضل أوقات الدعاء ويكون الدعاء مستجابا فيها هي؛ جوف الليل، ووقت السحر أي الثلث الأخير من الفجر، والساعة الأخيرة قبل أذان الفجر، كما أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة وبعض العلماء قالوا إنها بعد العصر، كما أن بين الظهر والعصر يوم الأربعاء من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، كما أن يوم عرفة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء.

استعجال إجابة الدعاء

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان عليه أن يتأدب مع الله ولا يستعجل حاجته إذا أخَّرها الله عليه، لأن الله يستجيب للإنسان متى أراد وليس وقت ما يريد العبد، كما أن الله يحب العبد عندما يلح عليه في الدعاء.

التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز

وكانت دار الإفتاء قد وضحت من قبل حكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز، وقالت في فتوى رسمية على موقعها الالكتروني إن تحايل أصحاب المخابز بإعطاء الدقيقِ غيرَ مخبوزٍ إلى المواطن بغرض الاستفادة من فرق التكلفة- أمرٌ محرّمٌ شرعًا، ويُعَدُّ استيلاءً على المال العام، وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانةً للأمانة، وتجاوزًا لما قرره وليُّ الأمر، وتضييعًا للحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب.

وأشارت إلى أن ما يقوم به أصحاب المخابز يعد خيانةً للأمانة التي ائتمنهم عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في ظِلَالِه، ولم يحافظوا على ماله، وأَكَلُوا مِن خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فَهُم داخِلون في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، والله تعالى يقول: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ».