شركة سعودية: قطار «هايبر لوب» ينقل الركاب من جدة إلى مكة في 5 دقائق

أعلنت شركة «فيرجن هايبر لوب» للنقل السعودية، عن تقنية جديدة تختصر وقت السفر بشكل غير متوقع، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تستغرق رحلة الوصول من جدة إلى مكة أو العكس، 5 دقائق عن طريق القطار، في حين يمكن للمسافرين الوصول إلى الرياض من جدة خلال أقل من ساعة، بحسب صحيفة «عكاظ».

السعودية أول دولة تدشن تقنية «الهايبر لوب»

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن تقنية «هايبر لوب»، من المتوقع أن تنقل الركاب بسرعة الصاروخ قبل عام 2030، مشيرا إلى أن السعودية ستكون أول دولة تدشن هذه التقنية.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية، أنه يجري حاليا تطوير نظام النقل عالي السرعة، الذي سيعمل على خفض أوقات الرحلات بين المدن إلى أقل من نصف ساعة، من قبل العديد من الشركات، من بينها شركة «فيرجن هايبر لوب» التي تمتلك تشغيل الموانئ بدبي.

وفي سياق متصل، وقعت وزارة النقل السعودية عقدا مع الشركة في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا «هايبر لوب» في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة السعودية، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

مميزات تقنية «الهايبر لوب»

وفي الإطار نفسه، تقوم شركة «فيرجن هايبر لوب» بإنشاء نظام نقل يمكنه نقل الركاب أو البضائع بسرعات تزيد عن ألف كيلومتر في الساعة، وذلك أسرع 3 مرات من السكك الحديدية عالية السرعة، وأسرع 10 مرات من السكك الحديدية التقليدية، كما جمعت الشركة أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين، بداية من عام 2020، وفق صحيفة «عكاظ».

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار «هايبر لوب» في العالم، يبلغ طوله 35 كيلومترا في المملكة العربية السعودية، ويأتي لتقليل وقت السفر، ليس فقط في جميع أنحاء المملكة، ولكن في جميع أنحاء مجلس دول التعاون الخليجي.