في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية شيخ الأزهر السابق التي لم تنفذ

سبق فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، الذي رحل عن عالمنا في مارس 2010، الجميع بعلمه الرفيع في الشؤون الدينية، حيث أنه أثار العديد من القضايا خلال رحلة عطائه، وأعطى بها إجابات حاسمة تمثل منارة يستدل بها الجميع في الوقت الحالي، ومن بين تلك القضايا هي قضية نقل وزراعة الأعضاء التي تم إثارتها مؤخرًا.

قبل سنوات أعلن الشيخ محمد سيد طنطاوي وصيته قبل وفاته بعام، والتي تضمنت نقل الأعضاء بعد الوفاة. وتحل اليوم ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا بجسده وبقى علمه الذي ينتفع به الجميع حتى يومنا هذا.

وصية الشيخ محمد سيد طنطاوي

وقبل عام من وفاته، خرج الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف، بتصريحات أحدثت جدلًا واسعًا آنذاك، بعدما أوصى بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته لما ينفع الناس، ويذهب المرض والألم عن أي مسلم، وذلك وفقما يراه الأطباء صالحا لغيره من المسلمين.

وكانت تصريحات شيخ الأزهر السابق، حول تبرعه بالأعضاء على هامش فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي انعقد آنذاك بهدف بحث الأمور الشرعية والطبية لنقل الأعضاء البشرية.

عدم تنفيذ الوصية

لم يتوقف إعلان طنطاوي عن وصيته بنقل أعضائه بعد وفاته على الإعلان خلال مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، ولكن قبل وفاته بأيام فقد وافق على قانون زراعة الأعضاء ضمن مؤتمر دولي عقدته منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بمصر لمناقشة موقف القانون من الشريعة الإسلامية.

كما أن شيخ الأزهر السابق كتب وصيته لأسرته بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ولكن إرادة الله أن يرحل محمد سيد طنطاوي، عن عالمنا فجأة في المملكة العربية السعودية، ولم تتمكن أسرته من تنفيذ وصيته لأن الملك عبدالله آل سعود رحمة لله أمر بدفنه في البقيع.