زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر يضرب ألاسكا الأمريكية

ضربت هزة أرضية، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وقال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، أمس الخميس، إن مركز الهزة كان على عمق 40 كيلومترا، فما لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زلزال بقوة 6.5 درجات ضرب شرق تشيجنيك في 11 أكتوبر الجاري

وفي 11 أكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة تبعد 114 كيلو متر شرق تشيجنيك بولاية ألاسكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي 9 إبريل الماضي، أعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في «ألاسكا» الأمريكية،

وكان مركز الهزة، في ذلك الوقت وقع على بعد 27 كيلو متر جنوب شرقي مدينة «كانتويل» بـ ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر، فيما لم ترد في ذلك الوقت، أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية.

وفي 28 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، «ألاسكا»، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن مركز الهزة وقع على عمق أكثر من 42 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 14.5 كيلومترا شمال غرب «انكوراج».

وفي السعودية، هطلت على منطقة الباحة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وأجزاء من محافظات: العقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوة والمخواة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».