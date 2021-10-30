مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية الحوامدية بالمحلة

شهدت قرية الحوامدية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أمس الجمعة، مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية الحوامدية الجديدة، التابعة لمركز المحلة، ما أثار الأهالي بحالة من الصدمة، حيث تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة للتحقيق وتم عرض الجثة على الطب الشرعي.

مصرع طفل دهسا أسفل جرار زراعي بقرية الحوامدية بالمحلة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بقرية الحوامدية الجديدة، بدائرة المركز، باصطدام جرار زراعي بطفل يدعى «عبدالرحمن. م. ع»، 8 سنوات، ووفاته على الفور.

تفاصيل وفاه الطفل أثناء لهوه بشوارع القرية ونقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام

وانتقل ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، من ضبط قائد الجرار الزراعي، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ

أفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب وفاة الطفل تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسيه نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.