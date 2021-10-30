الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة عن «مفهوم العبادة»

أعلنت وزارة الاوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف وهي عن «مفهوم العبادة» وذلك بتاريخ 30 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 نوفمبر 2021.

وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنَّ مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، مبينًا أنَّ «ديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر».

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، ذكر وزير الأوقاف، أنَّ العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه، والثاني: خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج .

مفهوم العبادة

وواصل وزير الأوقاف، في معرض حديثه عن موضوع خطبة الجمعة القادمة عن مفهوم العبادة قائلًا إنَّ «المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام»، وفق بيان أصدرته وزارة الأوقاف.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنَّه سيكون خطيب الجمعة القادمة بإذن الله تعالى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.

وأكّدت وزارة الأوقاف، على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معبرة عن في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

موضوعات خطب شهر نوفمبر 2021م

وبالإضافة إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف فقد اعلنت الوزارة موضوعات خطب شهر نوفمبر المقبل 2021 وهي كالتالي:

1. الأولى 5 / 11 / 2021م مفهوم العبادة

2. الثانية 12 / 11 / 2021م أحوال الفرج والشدة

3. الثالثة 19 / 11 / 2021م الأسرة سكن ومودة

4. الرابعة 26 / 11 / 2021م ركائز الأمن المجتمعي