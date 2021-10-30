دعاء المطر.. كان يردده النبي وقت نزوله

سقوط الأمطار يفرح القلوب ويريح النفوس، فمن المتعارف عليه أن سقوط الأمطار يدل على الخير، كما يحرص الناس على أن الدعاء لله عز وجل بما في نفسه وقت نزول المطر؛ لمعرفتهم بأن وقت سقوط المطر هو وقت استجابة لكل دعاء، وفي هذا السياق، يبحث كثير من الناس عن دعاء المطر المفضل استخدامه، وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» دعاء وقت نزول المطر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء المطر وقت ظهور غيوم

وأوضحت دار الإفتاء أن دعاء المطر الأكثر استخداما بين الناس هو «اللهم صيبا هنيئا»، وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أنَّ النّبيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّمَ- كان إذا رأى ناشِئاً في أفُقِ السَّماءِ، تركَ العَملَ وإنْ كانَ في صَلاةٍ، ثمّ يقولُ: اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً).

وأشارت دار الإفتاء إلى دعاء المطر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ في ترديده صلى الله عليه وسلم من بداية ظهور الغيوم في السماء، فقد ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه: (كانَ إذا رأى سحاباً مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هوَ فيهِ وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيِِّباً نافعاً مرَّتَينِ، أو ثلاثًا، فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلِكَ).

دعاء المطر حين يشتد

ولفتت دار الإفتاء إلى دعاء المطر المحبذ ترديده عندما تشتد الأمطار إلى درجة تخيف الناس من أضرارها الوارد حدوثها، فمن السنة في ذلك الوقت أن يدعو المسلم ويقول مثلما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تبدأ الأمطار في الازدياد، فكان يقول: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).

كما تناولت دار الإفتاء أيضا فضل دعاء المطر، وأكدت أن الدعاء وقت المطر له فضل كبير، كما أشارت الدار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: «اثنتان ما تردان الدعاء، عند النداء (الصلاة) وتحت المطر» صحيح الجامع.