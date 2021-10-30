«المصيلحي»: مبادرة لتخزين إنتاج الدول من الأقماح في صوامع مصر (صور)

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مبادرة مع الدول المنتجة للأقماح لتخزين إنتاجها في المراكز اللوجستية واستهلاك ما يكفي لحاجتنا، وتصدير باقي الكميات الزائدة الى الدول المجاورة، خاصة التى تعانى من نقص الأقماح.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، تخصيص 500 ألف فدان في توشكى كمجمع لوجستي لتخزين الصوامع ونقلها، وكذلك تخصيص مراكز لوجستية للتخزين على طريق الضبعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي ووزير التموين والتجارة الداخلية، إلى بورسعيد لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، وتفقد أحد مراكز الخدمات التموينية الفائزة بجائزة التميز الحكومي، كما سيتفقد الوزيران عددا من المشروعات الخدمية المقامة حديثا، وفي نهاية الزيارة سيتم تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي بالمحافظة.

الانتهاء من الصومعة خلال 18 شهرا بتكلفة 520 مليون جنيه

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة صومعة لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، والمقدر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا، بقيمة استثمارية إجمالية تقترب من 520 مليون جنيه.

وأوضح أن الصومعة من تنفيذ المقاول الرئيسي شركة «رواد الهندسة الحديثة»، والمكون الأجنبى من شركة «كمبريا يونيجرين» المسؤولة عن التوريد والتدريب والإشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية، وشركة «نيرو» الألمانية لتوريد الشفاطات، وبإشراف المكتب الهندسي الاستشاري «أكوجيم».

التوسع في الطاقات التخزينية بصوامع المواني لضمان توفير الحبوب

وأكد الوزير السعي خلال الفترة الماضية نحو الاهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع المواني، لضمان توفير كميات وافرة من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به