بنك SAIB يشارك بحملات توعية موسعة

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib عن مشاركته فى ، وتنوع هذه المشاركة بين تنظيم فعاليات إلكترونياً من خلال الصفحات الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن الوجود فى أهم محطات مترو الأنفاق فى القاهرة «محطة الشهداء» لترويج الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة للعملاء، إضافة إلى تأسيس البنك مراكز خاصة للتثقيف المالى تحت مسمى «saib cube» داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر، وداخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا، التى تتضمن عدداً من العاملين المدربين بالبنك لتوعية الأفراد بمدى أهمية التعامل المصرفى والمزايا التى توفرها البنوك لعملائها.

وأكد البنك استعداده الدائم للمشاركة فى كل فعاليات الشمول المالى التى يطلقها أو يرعاها البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى باعتباره أحد أهم الأهداف القومية للدولة فى المرحلة الحالية.