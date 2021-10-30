عضوة بـ«حقوق الإنسان»: تمكين المرأة حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تمكين المرأة المصرية، هو حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وهو ما تطمح إليه الحكومة المصرية، حيث إن عملية التمكين، دائما ما تتم من خلال إرادة سياسية ودعم سياسي غير مسبوق، «ده خلى المرأة المصرية بتعيش أزهى عصورها».

البغدادي: تمكين المرأة تم على كل المستويات

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الحكومة تعتمد في استراتيجيتها لتمكين المرأة وصولا لعام 2030 على 4 ركائز، هم التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحماية المجتمعية، حيث إن تلك الاستراتيجية تم من خلالها ترجمة محاورها إلى العديد من السياسات التدخلية والتشريعات والحملات التوعوية ورؤية واسعة لتحقيق كل الأسس التي صدرت عن الاستراتيجية.

وأوضحت أنه وفي هذا الإطار تم دعم المرأة من خلال تواجدها في مناصب مختلفة وتقلدها للمناصب القيادية وبتواجدها بجميع المجالات التي لم تكن تتقلدها من قبل، «تواجد المرأة في المناصب القيادية كان منذ زمن بعيد ولكن لم يكن بنفس النسبة التي وصلت إليها الآن».

المرأة أصبحت تتقلد مناصب هامة

وأكدت أن المرأة باتت حاليا تتقلد مناصب هامة، كالمحافظين والهيئات القضائية والنيابة العامة ومجلس الدولة، «ده ورائه توجيهات سياسية، وهذا يؤكد بأن المرأة المصرية باتت قادرة على تولي كافة المناصب، ومن ضمن المناصب اللي كسرت فيها المرأة الحاجز الزجاجي منصب مستشار الأمن القومي، وده منصب بتتقلده السيدات في عدد قليل من دول العالم».

وتابعت: «كل هذا التقدم الحادث في وضع المرأة في المجتمع المصري بيحسن من المؤشرات الموجودة على مستوى العالم».