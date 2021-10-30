ضبط صاحب مطعم بعد إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي بالفشن (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، مساء اليوم السبت، صاحب مطعم، لاتهامه بالتسبب في إصابة 20 شاباً باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام «تيك أواي»، عبارة «برجر وشاورما»، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى الفشن المركزي، وحالتهم العامة «مستقرة».

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة حالة المصابين

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في وقت سابق، حمادة راضي، رئيس مدينة الفشن، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين باشتباه تسمم غذائي، بعد تناول الطعام من أحد المطاعم بالمدينة، حيث شدد المحافظ على التنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى.

رئيس مدينة الفشن: 20 مصاباً باعراض اشتباه تسمم غذائي

وأفاد رئيس مدينة الفشن بأنه متواجد بالمستشفى، ومعه عدد من التنفيذيين المعنيين، وأن المصابين بمستشفى الفشن المركزي وصل عددهم إلى 20 حالة، وقد خرجت بعض الحالات المصابة من المستشفى، بعد تعافيها وتلقيها للإسعافات اللازمة، والحالات الأخرى حالتها الصحية «مستقرة»، حسب تأكيدات الطاقم الطبي بالمستشفى.

وكيل صحة بني سويف: سحب عينات من الأطعمة بالمطعم والمصابين لتحليلها بمعامل الصحة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة في بني سويف، أنه تم سحب عينات من الأطعمة بالمطعم والمصابين، لتحليلها بمعامل مديرية الصحة، وتحديد سبب الإصابة، مؤكداً على تكليفات الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، للطاقم الطبي بالمستشفى المركزي، بتقديم كافة أوجه الرعاية وإبلاغه بمستجدات حالتهم الصحية حتى تماثلها للشفاء بشكل كامل.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغاً باستقبال مستشفى الفشن لحالات اشتباه بالتسمم الغذائي

واستقبل مستشفى الفشن المركزي، اليوم السبت، 20 مصاباً بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة تيك اوي (همبرجر)، من أحد المطاعم، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى قسم الاستقبال المستشفى، مصابين بأعراض تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة خفيفة من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الفشن.