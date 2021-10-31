تعرف على مسلسل «ثلاثة قروش» التركي بـ نكهة «الحفرة».. قبل عرضه غداً

ينتظر عشاق الدراما التركية عرض مسلسل «ثلاثة قروش»، بحماس شديد، خاصةً بعدما جرى الإعلان عن أسماء أبطال هذا العمل، ويأتي معظمهم من نفس أبطال المسلسل التركي الشهير «الحفرة»، ويرجع تشويق المتابعين لـ المسلسل الجديد إلى امتلاك فريق عمله لـ جمهور كبير بسبب نجاحهم في مسلسلاتهم الأخيرة.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن المسلسل التركي «ثلاثة قروش».

شاركت قناة «Show Tv»، الإعلان الرسمي لـ مسلسل «ثلاثة قروش»، عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، معلقة عليها: «مسلسل «ثلاثة قروش»، وسيعرض على شاشة «JShow Tv»، على أن تكون الحلقة الأولى يوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا».

مسلسل «ثلاثة قروش» إنتاج شركة القمر

يعد مسلسل «ثلاثة قروش»، من إنتاج شركة القمر، كما أعلن جوكهان، من خلال تصريحات سابقة له، أنه ليس هو من يكتب هذا العمل، كما كتب مسلسل «الحفرة»، وإنما ستكون كاتبته هي داملا سيريم، والتي كتبت معه الموسم الثالث والرابع من مسلسل «الحفرة»، وإخراج سنان أوز تورك.

أبطال مسلسل «الحفرة» يدخلون في «ثلاثة قروش»

وعن أبطال مسلسل «ثلاثة قروش»، فإنه يضم العديد من فريق عمل مسلسل «الحفرة»، وهم الفنان الشهير أراس بولوت، الذي أصبح يُعرف بـ «ياماش»، مراد يلديرم، وورضا كولجا، سينام أونسال، تانير أولماز، ليلى ناتلار، اوراز أوغلو، اوزاي دولناي، وغيرهم من مشاهير تركيا.

أحداث مسلسل «ثلاثة قروش»

وتدور أحداث مسلسل «ثلاثة قروش»، لـ أراس بولوت، حول الشرطة، والمافيا، والقاتل، حيث يدوروا في مثلث واحد، وهذا يعني أن هناك ثلاثة أبطال رئيسية لهذا العمل، ولم تصرح شركة الإنتاج عن وجود أجزاء ثانية لهذا العمل حتى الآن.

وينتمي مسلسل «ثلاثة قروش»، إلى نوعية الأعمال الدرامية البوليسية، التي تعرض العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، كما يضفي عليه جانبا من الغموض.