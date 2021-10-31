ضبط متسولة خطفت طفلة من أسرة عطفت عليها ببنها.. «خانت العيش والملح»

أمرت نيابة مركز بنها بحجز متسولة، 19 عاما، على ذمة التحقيقات، لقيامها بمغافلة زوج وزوجته بقرية ميت عاصم بمركز بنها وخطف ابنتيهما، وعمرها 5 سنوات، للتسول بها في القاهرة.

وضُبطت المتسولة في منطقة الحسين بالقاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال والد ووالدة الطفلة المختطفة حول ظروف استضافتهما للمتسولة المتهمة بمنزلهما.

تحقيقات النيابة في واقعة خطف طفلة بنها

وكشفت التحقيقات، أن الأم ادعت أمام الجيران أن المتسولة ابنة خالتها، وأنها تستضيفها عندها، دون أن تكشف عن السبب الحقيقي وهو استضافة المتسولة وتقديم الطعام والشراب لها.

بلاغ باختفاء طفلة واتهام متسولة بخطفها

كان اللواء حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها قد تلقى بلاغا من ربة منزل وزوجها، يفيد باختفاء ابنتهما من قرية ميت عاصم، وبإخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة واختفاء المجني عليها فتاة متسولة عمرها 19 عاما، كانت تتسول فى القرية، فجلست بجوار منزل المُبلغ وزوجته، فأرادا أن يعطفا على المتهمة، فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم الطعام والشراب لها، وفي الليل غافلتهما واستدرجت ابنتيهما، والبالغة من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين فى القاهرة للتسول بها.

وعلى الفور أسرع الأب والأم الى مركز شرطة بنها، وقدما بلاغا باختفاء الطفلة، واتهما متسولة عطفا عليها وأواها فى منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع، إلا أنها غافلتهما وخطفت ابنتيهما وهربت.

وتوصلت أجهزة أمن القليوبية الى أوصاف المتهمة، وعُثر عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة المجني عليها أثناء قيامهما بالتسول على المحال والمنازل، وضُبطت المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إعادة الطفلة لأسرتها، وتولت النيابة التحقيق.