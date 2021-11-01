حبس 3 أشخاص بينهم طفلين روجوا عملات مزورة بقنا

قررت نيابة قنا، حبس 3 متهمين، بينهم طفلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة ترويج عملات مصرية مزورة، بعدما كشفهم صاحب محل بقالة بقرية «أولاد عمرو»، كما قررت النيابة العامة، إرسال العملات المشتبه في تزويرها إلى معامل الفحص لكتابة تقرير حول صحة تزويرها من عدمه، وتبين من التحريات أن الأشخاص الثلاثة من قرى مركز قنا، ضبطوا بحوزتهم عملات ورقية مزورة.

إخطار بالحادث

كان اللواء، مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا تلقى إخطاراً بضبط 3 أشخاص، بينهم طفلين يروجون عملة مصرية مزورة من خلال شرائهم سلع من بقالة بجزيرة الطوابية التابعة لقرية أولاد عمر بمركز قنا، ولكن خبرة البقال كشفتهم.

على الفورة تحركت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، وتمكنت من ضبط «محمود.ع»، 18 سنة، عامل، و«إسلام.ع»، 15 سنة، و«خالد.م»، 14سنة، عاطل، وبحوزتهم مبالغ مالية مزورة فئات 200 جنيه و100 جنيه.

صاحب سوبر ماركت يكشف مروجي العملات المزورة

وتبين أن صاحب سوبر ماركت بجزيرة الطوابية بمركز قنا، يدعى بهاء رمضان فكري، 45 سنة، طلب منه 3 أشخاص كانوا يستقلون موتوسيكل دون لوحات مستلزمات، وعندما جمعها لهم وأحضرها أخرجوا له 100 جنيه جديدة، تبين أنها مزورة.

على الفور، احتجزهم بمساعدة الأهالي الذين كانوا متواجدين حول السوبر ماركت، واستدعى لهم الشرطة وجرى نقلهم لديوان عام المركز وتبين حيازتهم 1100 جنيه مزورة فئة 100 جنيه و200 جنيه.