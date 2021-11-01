بيع صقر «شاهين» بـ7 ملايين جنيه في السلوم «صور وفيديو»

نجح أحد الصيادين بمدينة طبرق الليبية في صيد أكبر صقر شاهين هذا العام، في موسم صيد الطيور الجارحة، ليبيع صيده بأعلى سعر لم تشهده مصر وليبيا من قبل على الرغم من كونهما معقلا لصيد هذه الأنواع من الطيور الحرة.

صقر شاهين بـ7 ملايين جنيه

وقال منعم سليمان أحد هواة صيد الطيور الحرة من أبناء مدينة السلوم الحدودية مع الشقيقة ليبيا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا الصقر يعد طير الموسم وأغلى «شاهين»، يباع حتى الآن بسعر عالى نظرا لقيمته العالية ومواصفاته المتميزة في هذه الفصيلة من الطيور النادرة والتي لا تجد مثل هذه المواصفات في طير آخر.

وأضاف «سليمان»، أن الطير جرى بيعه في مدينة طبرق الليبية القريبة من الحدود المصرية بسعر مليونين و 250 ألف دينار ليبي، أى ما يعادل أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، حيث أن الدينار الليبي يباع بسعر 3.20 جنية مصري، واشتراه محمد السعداوي من صاحبة الذى رزقه الله بصيده.

مزاد يرفع سعر الشاهين

وأجرى صاحب الصقر مزاد في منزله حضره بعض التجار والمهتمين بهواية صيد الطيور الحرة، ووصل سعر البيع إلى 2 مليون 250 ألف دينار ليبي ليكون أغلى صقر يباع بهذا المبلغ في شمال أفريقيا التي تشتهر بصيد هذه الأنواع من الطيور.

موسم صيد الشاهين والصقور

وتعد هذه الأيام، موسم صيد الطيور الجارحة بجميع أنوعها من بينها الطير الشاهين والصقور الكراك وجميع الفصائل والأنواع العديدة، وينطلق الموسم في أول أكتوبر من كل عام ويستمر حتى شهر ديسمبر، ويقيم خلاله الصيادون في مصر وليبيا بالصحراء، جنوب المدن وبعيدا عن المناطق السكنية الساحلية، حيث تأتى الصقور من رحلة هجرة للطيور قادمة من دول آسيا وأوروبا، لتعبر البحر المتوسط، متجهه إلى دول أفريقيا الوسطى والغربية، في رحلة الذهاب السنوية لهجرة الطيور، وتمر بسواحل مصر وليبيا، وتكون جائعة، وعندما ترى فريستها في الصحراء، على بعد عشرات الأمتار وهى تحلق في السماء، تهبط لإفتراسها فتقع في شباك الصيادين، وتقام لها المزادات، وتباع بأسعار متفاوته تبدأ من 200 ألف جنيه مصري وتصل إلى 7 ملايين جنيه، حسب حجم الطير، الذى يقاس بالإنش، وسلامة الطير، من العيوب أو الجروح، ولونه، وكونه ذكر أو أنثى، وعمره، كل هذه العوامل تحدد سعره وقيمته السوقية بين تجار الطيور الجارحة.

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