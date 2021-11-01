التحقيق في بلاغ أرملة الفنان مظهر أبو النجا ضد شخصين بسبب بيع شقة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق في بلاغ أرملة الفنان الراحل مظهر أبو النجا ضد شخصين، لاتهامهما أنهما رفضا تسليمها شقة اشترتها منهما بمنطقة الشيخ زايد 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

بداية التفاصيل، عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ للجهات المختصة موكل عن أمال حلمي شندي بیومي، زوجة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، ووالدة الفنان عمر أبو النجا، بتضرر موكلته من أحد الأشخاص عندما أقدمت على شراء شق بالطابق الأرضي المنخفض من العقار ملكهم تم تحرير العقد بينها، وبين المشكو في حقه الثاني، وذلك بوصفه المالك الظاهر للوحدة محل التعاقد، بعد الاتفاق بين الشاكية والمشكو في حقهم نظرًا لأنه المالك الحقيقي للوحدة، وهو مالك العقار بالكامل والأرض المقام عليها العقار.

أسباب جوهرية

ويضيف المحامي في البلاغ أن موكلته فوجئت بامتناعه عن تسليمها الشقة دون أسباب جوهرية تبرر ذلك خاصة أن الشاكية عرضت عليهما تسليمهما المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة؛ مقابل دخولها الشقة وحيازتها، إلا أنهما رفضا وبعد مماطلة استمرت لفترة؛ اختفى المشكو في حقه الثاني، ورفض تسليم الشاكية الشقة سالفة البيان، وتنصل من كافة وعوده بتسليم الشقة.

تجديد حبس

وفي سياق منفصل قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، كما طلبت النيابة أرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي للتحليل.

وكشفت التحقيقات، أن النقيب مصطفي عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين، وردت له معلومات تفيد بقيام المدعو «سيد محمد محمد»، بالإتجار في المواد المخدرة متخذ من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 4 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

حرر المحضر رقم 2654 لسنة2021 وبعرض المتهم علي نيابة 15مايو والتبين أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.