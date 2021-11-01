نائب وزير التعليم: نؤسس لمفاهيم احترام الوالدين بالمناهج الدراسية

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ترسخ لمفاهيم طاعة الوالدين واحترام وتقدير الكبير.

مشروع قانون المسنين

واشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يعد من التشريعات الهامة والضرورية، ونأمل في خروجه للنور سريعا لحماية كبار السن ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وضمان كافة حقوقهم، والدولة تحرص على رعاية المسنين.

مجلس النواب

كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، قد عقدت اجتماعا مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا آخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن .

التربية والتعليم

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم قائلا: «لدينا ملايين الطلاب في المدارس وجزء كبير من المناهج يركز علي بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخر واحترام وتقدير كبار السن، والمناهج تدعو لعدم التمييز، وقضايا المواطنة، واحترام الكبير، وهناك كتاب مخصص لذلك عن القيم واحترام الآخر».

وتضمن مشروع قانون رعاية المسنين الجديد، حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وبموجبه يحق للمسن العجوز الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

كما تضمن مشروع القانون الحق لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي، الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له، وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية.