مدير الجزويت لـ«الوطن»: الحريق دمّر المسرح بشكل كامل والخسائر 100%

أكثر من 24 ساعة على الحريق الذي وقع في مسرح الجزويت بالقاهرة، ووثقته فيديوهات كثيرة تكشف امتداده على كل ما يحويه المسرح من ذكريات ومقتنيات منذ عقود؛ ليتحول فجأة إلى كابوس على طلاب وخريجي ومسؤولي مدرسة جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة التي تأسست عام 1998.

مدير مسرح جزويت القاهرة: الخسائر 100%

قال محمد طلعت مدير مسرح الجزويت، في تصريحات لـ«الوطن»: «الخسائر وصلت إلى نسبة 100% من الماكينات القديمة وأجهزة الصوت والإضاءة والمقتنيات التراثية الخاصة بالمبنى»، موضحًا أنه لم يبقِ الحريق منها أي شيء، معتبرًا أن ما حدث هو صدمة كبيرة «سنين بنيناه بمعاناة كبيرة، ورفضت اتخلى عنه عبر سنوات طويلة».

مؤتمر صحفي في حب الجزويت.. الأربعاء المقبل

وتابع مدير مسرح الجزويت: «أن الذكريات التي خلفها المبنى دمرت بالكامل ونسعى إلى إعادته بروح طلابه وخريجيه وإدارته»، مؤكدا أنه يحيي الاستقلال في المسرح والفن من جديد «قضاء الله ورسايله وإرشاداته أقوى مننا، فيه ناس هتساعد كتير، وناس أكتر هتنبسط معانا باللي جاي، الأربعاء المقبل الساعة 5 مساء هيكون في مؤتمر صحفي وهنتكلم عن تفاصيله».

وكشف «طلعت»، أن مثقفي وفناني مصر سيعقدون زيارة لمسرح جزويت القاهرة المحترق لدعم إعادة بنائه يوم الأربعاء.

تضامن الفنانين بعد الحريق

ويشهد مسرح جزويت القاهرة في تمام الخامسة بعد غد الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا يعلن من خلاله الفنانون تضامنهم ودعمهم لإعادة بناء المسرح مرة أخرى ومن بينهم الكاتب والناقد المسرحي المعروف محمد الروبي الذي ينسق الزيارة مع مسؤولي المسرح ومنهم أيضا المخرج مجدي أحمد علي والمنتج السينمائي محمد العدل حسبما أكد مدير المسرح بالقاهرة.

يذكر أن التهم حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مسرح الجزويت والجمعية التابعة له وعددا من الباصات المدرسية بالفجالة، وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق دون أضرار بشرية.