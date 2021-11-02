الحكومة تنفي تراجع الإنفاق على الصحة والتعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم.

هل تراجع الإنفاق الحكومي؟

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحسب بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم، كما شددت على أنّ هناك تطورا كبيرا وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي.

حجم الإنفاق على الصحة في العامة

وتابع المركز، أنّ حجم الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع في الموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، كما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و132 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.

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