رشا سمير تستضيف الروائي الكويتي المتميز سعود السنعوسي ضمن فعاليات مبادرة «كاتبان وكتاب»

تستضيف الروائية رشا سمير الروائي الكويتي المتميز سعود السنعوسي ضمن فعاليات مبادرة «كاتبان وكتاب».

الروائي له العديد من الأعمال الروائية والمسرحية إلى جانب مقالات أسبوعية في عدد من الصحف والمجلات الشهيرة منها:

* رواية "سجين المرايا" عام 2010.. ونال عنها جائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية.

* القصة القصيرة "البونساي والرجل العجوز" عام 2011.

* رواية "ساق البامبو" عام 2012..وهي التي نال عنها جائزة البوكر العربية لعام ٢٠١٣ وجائزة الدولة التشجيعية من الكويت عام ٢٠١٢ وترجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية.

* رواية "فئران أمي حصة" عام 2015.

* رواية "حمام الدار" عام 2017..وتأهلت للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

* رواية "ناقة صالحة" عام 2019.

تابعونا في لقاء مختلف على صفحة الروائية د.رشا سمير الرسمية.

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