إسماعيل شرف عن meta: عملتها فيلم من سنتين ورفضوا لي الفكرة

أعرب الفنان إسماعيل شرف، عن دهشته من ردود فعل الجمهور العالمي، بعد تغيير اسم شركة «فيس بوك» إلى meta، واعتمادها على تقنية الواقع الافتراضي، في المستقبل القريب، مؤكدًا أنه قدّمها في فيلمٍ سينمائي قبل عامين تقريبًا، إلا أنها قوبلت بالرفض.

العالم انبهر بفكرة مارك meta

وكتب الفنان إسماعيل شرف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مارك لما أعلن عن meta العالم انبهر بالفكرة، والغريبة إني قدّمت الفكرة دي في 2019 بفيلم اسمه سجن افتراضي، وعرضته وقتها الناس قالولي دي فكرة تروح تعملها في أمريكا».

وقال إسماعيل شرف، إنّ فكرة الفيلم تم رفضها بقوله: «قالوا لي دي فكرة مش هتنفع لمصر.. يعني مارك حلو وأنا وحش.. عجبي».

يذكر أنّ إسماعيل شرف، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسلي النمر والطاووس، وحظى بردود فعل واسعة.

مسلسل النمر من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، ومن من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أبطال وأحداث مسلسل الطاووس.. من بينهم إسماعيل شرف

أما مسلسل الطاووس من بطولة الفنانين جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يتناول المسلسل، قضايا العنف ضد المرأة، وتتعرض البطلة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب، وتعرض الأحداث ما تواجهه الفتاة، بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان، الذي يُجسد دور المحامي كمال الأسطول، وتتصاعد الأحداث بحلقة تلو الأخرى.