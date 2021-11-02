ملاءة ائتمانية A+ لإحدى شركات طلعت مصطفى .. ماذا يعنى تصنيف "ميريس" للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني؟

منحت شركة ميريـس "الشرق الأوسط للتصنيف الأئتماني وخدمة المستثمرين" الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة درجة ملاءة ائتمانية عند درجة +A عن صكوك الإجارة التي سبق أن أصدرتها الشركة في شهر إبريل لعام 2020 والبالغ قيمتها 2 مليار جنيه.

وبموجب التصنيف الجديد تكون "ميريس" قد حافظت على تصنيفها القوى للشركة، حيث تعكس هذه الدرجة من التقييم، الأسس القوية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، فضلا عن كونه شهادة قوية على قدرة الشركة وكذلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة على جذب الاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من جدارة ائتمانية واستثمارية قوية.

وتعد شهادة "ميريس" الائتمانية ضوء أخضر للمستثمرين، حيث تشجعهم على تكوين مراكز مالية قوية من إصدار صكوك الشركة، حيث أن الوضع الحالي للتصنيف يعني أن الإصدار مصنف محليا على أنه درجة استثمار قوية، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في مصر، إلى جانب قدرته على سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها.

وفي سياق متصل كشفت المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2021، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 23.16 % على أساس سنوي.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إنها حققت أرباحاً بلغت 869.38 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 705.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.49 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.33 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت المجموعة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 110.29 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 68.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020.

وحققت المجموعة مبيعات جديدة بقيمة 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 375 %.