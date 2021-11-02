الحكومة تدرس إطلاق معاش تأميني للمزارعين بتكليف من الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، إن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية لكافة فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن اجتماعه اليوم مع وزيرة التضامن يأتي لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين «معاشك بإيدك»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

المعاش التأميني للمزارعين

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، عناصر المنتج التأميني المقترح «معاشك بإيدك»، موضحة قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، التي يقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك «سن الاستحقاق»؛ بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

ولفتت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، التي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الإجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق «التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي»، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

وعرضت القباج، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعدادهم بلغت 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

تحفيز مشاركة المزارعين في التأمينات الاجتماعية

كما استعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لدراسة مبادرة «معاشك بإيدك»، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، كما كلّف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبي للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.