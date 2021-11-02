«شباب النواب» تتهم مسؤولين سابقين بإهدار المال العام في الصالة المغطاة بالإسكندرية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا.

طلب إحاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

وقال النائب أبو العباس فرحات، مقدم طلب إحاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، إن الإغلاق تم منذ ما يقرب من 10 أعوام، الأمر الذي أدى إلى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة أنها هي الصالة الأم، وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالإسكندرية، وليس من المعقول أن تترك كل هذه الفترة.

وأكد أن استاد الإسكندرية، من أقدم الاستادات الأفريقية، واستقبل العديد من الدورات الأولمبية، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الملف.

رئيس لجنة الشباب والرياضة ينتقد غلق الصالة المغطاة

من جانبه انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غلق صالة استاد الإسكندرية طوال هذه المدة، مؤكدا أن المسؤولين السابقين الذين تقاعسوا عن افتتاح القاعة منذ عام 2004، يجب محاسبتهم بتهمة إهدار المال العام.

وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى هي أن غلق الصالة طوال تلك المدة أدى إلى القضاء على العديد من المواهب الرياضية في الألعاب الرياضية الجماعية المختلفة، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية والإدارة الحالية تسعى جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إنه سيتم الدراسة مع كل من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة، للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الأخيرة للإسكندرية، فيما يتعلق بالصالة المغطاة.

أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه

من جانبه، قال مدير استاد الإسكندرية، بأن تكلفة أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه، على الرغم من أن تكلفة أعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 ألف فقط، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك إهدار كبير للمال العام.

وأشار الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إلى تعاون كل من وزارة التخيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية، للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة الواردة في تقرير الزيارة الميدانية بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021.

طلب إحاطة بشأن الدعم المادي لنادي ملوي

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة، المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة تقديم دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن فريق كرة القدم بنادي ملوي الرياضي، صعد للدوري الممتاز «ب»، ويحتاج مبلغ مليون جنيه.

وأضاف أن إمكانيات النادي ضعيفة جدا، ولا يوجد أي موارد للنادي، مطالبا بدعم النادي لاستكمال مسيرته في الدوري الممتاز «ب»، وكذلك دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بأدوات رياضية، وتنجيل وإنارة كل من ملاعب مراكز شباب (مركز شباب البياضة- مركز شباب قلندول).

55 ألف جنيه دفعة أولى لدعم مركز الشباب

وأكد مسؤولو وزارة الشباب، أن الوزارة لا تتأخر عن أي مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادي بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة أولى بتاريخ 14-9-2020، وتم دعم النادي بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13-4-2021، كما تم دعم النادي بمبلغ 50 ألف جنيه دعما إضافيا بتاريخ 17-1-2021.

وأضاف مسؤول الوزارة، أنه تم أيضا دعم النادي بمبلغ 50 ألف جنيه، دعما إضافيا بتاريخ 6-5-2021، وأنه سيتم دعم النادي بمبلغ 100 ألف جنيها دعما إضافيا وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة بخلاف الدعم الأساسي من وزارة الشباب والرياضة للنادي ومقدر 190 ألف جنيه، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما فيما يخص مراكز الشباب فأكد على أن المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالي 2021-2022.