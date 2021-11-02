محافظة مطروح تحذر من عدم سداد رسوم تقنين أوضاع الأراضي

تكثف محافظة مطروح من جهودها في عقد لجان البت في الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضي المقام عليها منازل، وذلك لضمان استقرار المواطنين من أهالي مطروح، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، بدءاً من مدينة الحمام شرقاً ومروراً بالعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وحتى سيوة جنوباً.

لجان لتقنين أوضاع الأراضي في مطروح

وقال رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية إن لجان البت في طلبات الشراء بهدف تقنين أوضاع الأراضي المقام عليها منازل في نطاق المدينة، تعقد بشكل يومي، تحت إشراف جامعة الإسكندرية وأعضاء متخصصين من الأملاك، لبحث الطلبات المقدمة من جانب المواطنين.

استكمال أوراق تقنين الأراضي في مطروح

وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن جميع طلبات الشراء التى تبحثها اللجنة يجري تحويلها مباشرة على المحافظة، وعلى المواطنين الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة من اللجان، التوجه مباشرةً إلى الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، لاستكمال دورة التقنين، بسداد المبالغ المستحقة عليهم بشأن طلبات الشراء المقدمة، وذلك طبقا لقانون 144 لسنة 2017، بعد تسعيرها في لجان البت، حيث إنهم لم يقوموا بسداد مقدم الثمن أو كامل الثمن لإنهاء إجراءات التعاقد.

إجراءات ضد المتقاعسين عن السداد

وحذر مجلس مدينة مطروح المتقاعسين عن سداد حق الدولة في طلبات التقنين، مقدم الثمن أو كامل الثمن، لاستكمال دورة التقنين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب طلبات الشراء الذين جرى الإعلان عن أسمائهم، وبلغ عددهم 14 مواطناً، طبقاً للكشف المعلن من جانب إدارة الأملاك بمحافظة مطروح.