تعرف على شروط فسخ التعاقد في الإيجار القديم

تعد شروط فسخ عقد الإيجار القديم، من الكلمات المستهدفة عبر محركات البحث، نظرًا لرغبة كثير من ملاك عقارات الإيجار القديم، بفسخ العقد مع المستأجر، لشعور الأول بالظلم بسبب أجرة العقار القليلة، ويعد قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين المثيرة للجدل خلال الفترة الحالية رغم مرور قرن على صدوره.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

ووفقًا لقانون الإيجار القديم، فإن هناك 8 شروط لفسخ عقد الإيجار القديم، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

- عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم

- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك

- تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك

- استخدام الشقة في أعمال غير شرعية

- تهدم العقار الآيل للسقوط

- حالة العقار تعرض المستأجرين لخطر جسيم.

-استعمال العقار بطريقة ضارة بالصحة العامة

- ترك المستأجر الوحدة لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون علم المالك

سيناريوهات حل أزمة الإيجار القديم

وقد ظهرت خلال الفترة الماضية اكثر من مقترح، تم طرحه سواء من قبل خبراء في التشريعات الإقتصادية، أو بعض المقترحات من قبل أعضاء في مجلس النواب، ويمكن استعراض المقترحات في النقاط التالية:

- مدة انتقالية : تتراوح من 5 إلى 7 سنوات - زيادة تدريجية : تطبيقها سنويا على الشقق السكنية

- التعديل السريع: في القيمة الإيجارية للوحدات التجارية بدون فترة انتقالية

- الإخلاء: مقترح بتطبيق هذا السيناريو على الشقق المغلقة

وبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم عام 1920م، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حق عدم خروج المستأجر من العقار إلا بحكم قانوني من المحكمة، ومرت السنوات وبدأت يتسبب قانون الإيجار القديم في مشكلات بين المالك والمستأجر، حيث يرى الأول أن الأجرة لم تعد كافية وأنها غير عادلة بينما يرى الطرف الثاني، أنه عند تطبيق الأجرة كانت باهظة الثمن مقارنة بالزمن الذي أبرم فيه التعاقد.