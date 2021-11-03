نزاع في بحر عمان بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني

في تطورات جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، قالت مختلف وسائل الإعلام الإيرانية، إن الحرس الثوري قام باحتجاز ناقلة نفط كان الجيش الأمريكي قد حاول استخدامها لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

الحرس الثوري الإيراني ينفذ إنزالا على ناقلة أمريكية

وكانت وكالة «فارس» قد قالت اليوم الأربعاء، إن قوات تابعة للجيش الأمريكي احتجزت ناقلة إيرانية في البحر، كما قامت القوات بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة للولايات المتحدة قبل أن تتوجه بها إلى جهة مجهولة، وأفادت الوكالة أنّ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، قد قامت بالرد على عملية الجيش الأمريكي وقامت بتنفيذ عملية إنزال على الناقلة الأمريكية، وتمكنت من السيطرة عليها ووجهتها فورا إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

محاولات سيطرة وفشل تغيير المسار

وكانت عدة سفن حربية ومروحيات تابعة للجيش الأمريكي حاولت استعادة السيطرة على الناقلة، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة، إلاّ أنّ تلك المحاولات قد باءت بالفشل في تغيير مسير الناقلة، ونقلت الوكالة عن السلطات الإيرانية تأكيدها أن الناقلة المحتجزة وصلت إلى المياه الإيرانية، على الرغم من أن عدة قطع بحرية أميركية تدخلت مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره، ومن جانبها قالت قناة «الخبر» الإيرانية إنها بصدد نشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري ومدمرة أمريكية خلال الحادث.

توتر بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني

وفي منتصف أبريل من العام الماضي وقالت الولايات المتحدة، إن الزوارق الإيرانية قامت بأعمال استفزازية ضدّ ست سفن أمريكية، إلاّ أنّ الحرس الثوري ردّ من خلال بيان قام بإصداره قال فيه إنه قام بتعزيز دورياته في مياه الخليج بعد أن عمدت البحرية الأمريكية إلى اعتراض مسار سفينة إيرانية في وقت سابق من شهر أبريل 2020، وأضاف البيان أن إيران سترد بحزم على أي خطأ في الحسابات.