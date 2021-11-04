تعرض نادية شكري بطلة «العيال كبرت» لوعكة صحية.. وابنتها تطلب الدعاء

أعلنت رشا سامي العدل على الفيسبوك، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، تعرض والدتها الفنانة نادية شكري، بطلة مسرحية «العيال كبرت» لوعكة صحية دون أن تكشف عن تفاصيل المرض مكتفية بالدعاء فقط، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتي مش بتحبني، ادعو لأمي، أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها علي خير».

وكانت رشا طلبت منذ يومين أسطوانة أكسجين، دون أن تكشف عن تفاصيل، وكتبت: «محتاجة أسطوانة اوكسجين ضروري حالا».

وشاركت نادية شكري كذلك في عدة أدوار سينمائية وتليفزيونية، ومما قدمته للسينما «امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة»، وقدمت للتليفزيون أعمال «صاحب الجلالة الحب، ساكن قصادي، الوتد»، ومن أهم أعمالها في المسرح «العيال كبرت» مع سعيد صالح وحسن مصطفى وكريمة مختار وأحمد زكي ويونس شلبي