كلوب عن الفوز أمام اتلتيكو مدريد والتأهل لدور الـ16.. ليلة عظيمة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمر جنوني، في ظل صعوبة المجموعة التي يتواجد بها الريدز

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة عن فوز فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية نظيفة: «كانت ليلة عظيمة، وقدمنا مباراة مثالية، أرنولد مرر تمريرتين حاسمتين وفزنا بهما».

وتابع: «أن نحقق أربعة انتصارات متتالية في مجموعة كهذه، هذا أمر جنوني لأكون أمينًا».

وأوضح: «عندما رأيت القرعة والمجموعة التي وقعنا بها، لم أتوقع أننا سنحقق 4 انتصارات متتالية، لكن اللاعبين قاموا بذلك الأمر بنجاح».

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