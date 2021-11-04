سارة حسن تخضع لعملية جراحية في المخ: «كمان ساعة هكون بين إيد ربنا»

تخضع الإعلامية سارة حسن لعملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم، بعد قليل، وفق ما أعلنت عنه عبر صفحتها على «فيس بوك».

وكتبت سارة حسن عبر صفحتها: «يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مافيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمدا رسول الله».

شريف مدكور: الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة سارة حسن

وكتبت الاعلامي شريف مدكور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الرجاء الدعاء والصلاة للزميلة والصديقة سارة حسن حتعمل عملية في المخ الصبحً وإن شاء الله تقوم وتبقى زي الفل».

وانهالت الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل للإعلامية سارة حسن.