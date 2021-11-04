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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار إقامة ساحة انتظار للأتوبيسات والسيارات والمحلات

كتب:

الوطن
02:47 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2838، لسنة 2021، بشأن إقامة ساحة انتظار، جاء نصه: «يستولى بطريق التنفيذ المباشر، على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات والمحلات التجارية، والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقين».

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي:

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