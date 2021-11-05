ضوابط وزارة الرياضة لاستخدام حمامات السباحة في الأندية ومراكز الشباب

ألزمت وزارة الشباب والرياضة مديرياتها بجميع المحافظات، بالالتزام بضوابط نزول حمامات السباحة في الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية المتنوعة في المحافظات، خاصة في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا .

وزير الشباب يكلف وكلاء الوزراء بالمحافظات بالالتزام بمراقبة استخدام حمامات السباحة

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارات مهمة في هذا الشأن، وكلّف مديري المديريات وكلاء وزارة الشباب والرياضة في 27 محافظة بأنحاء الجمهورية بتعميم وتنفيذ القرارات على حمامات السباحة بالأندية والهيئات ومراكز الشباب والرياضة.

تفاصيل الضوابط والشروط التي جرى تعميمها على مديريات الشباب والرياضة

وترصد «الوطن»، تفاصيل الضوابط والشروط التي جرى تعميمها على المديريات، والتي بدورها توزعها على الأندية والهيئات الرياضية في كل محافظة، وهي على النحو التالي:

1- التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية.

2- تقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين.

3- التشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين.

4- التعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام.

5- مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.

6- تتحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها.

7- تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين.

8- الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن .