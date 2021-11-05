مصدر بإسعاف دمياط: لا يوجد مصابين في حادث حريق مركب رأس البر

شب حريق بمركب في مدينة رأس البر، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على النيران، وسط متابعة من التنفيذيين لتداعيات الحادث لحظة بلحظة.

ووفقا لمصدر بهيئة إسعاف دمياط أكد لـ«الوطن»، دفع المرفق بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث مؤكدا عدم وجود إصابات حتى الآن.

وانتقلت مباحث قسم شرطة رأس البر برئاسة العميد عمرو الفداوي مأمور القسم، لموقع الحادث لمتابعة التداعيات والتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وإخطار النيابة العامة.