شاب يدعي وفاة والده بسبب هزيمة الزمالك في منشور على «فيس بوك»: جت له جلطة

ادعى حساب يدعى «ميدو أمان»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض والده لجلطة بسبب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «حسبى الله ونعم الوكيل بسبب الماتش واللاعيبة المستهترة والدى أغمى عليه أخدناه على المستشفى طلع جلطة حسبي الله ونعم الوكيل» ثم نشر بعدها بدقائق «إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله».

وقام الشاب بنشر موعد ومكان الجنازة «إنا لله وإنا إليه راجعون ستشيع جنازة والدى من مسجد الصعيدى بمنفلوط بمقابر العائلة ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته».

وحاولت «الوطن»، التواصل مع صاحب الحساب للتأكد من صحة حدوث الواقعة، إلا أنه لم يرد علينا ولم يتثنى لنا التأكد من صحة الواقعة حتى الآن، وبحثت «الوطن» عن مسجد بالاسم الذي ذكره صاحب الحساب والذي مقرر أن تٌشيع الجنازة منه، إلا أنها لم تجد أي مسجد في منفلوط بهذا الاسم.

وحصل الزمالك على هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بعدما تفوق عليه الأخير في أول لقاء قمة بينهما في الدوري الممتاز هذا العام بخمسة أهداف مقابل 3، في اللقاء الذي جمع بينهما في ستاد القاهرة الدولي بحضور مشعجين من الفريقين.

وأحرز أهداف الأهلي: علي معلول «هدفين» وأليو ديانج «هدفين» ومحمد شريف «هدف»؛ بينما أحرز أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، لتنتهي المباراة لحساب النادي الأهلي ليتصدر الفريق الأحمر جدول المسابقة مبكرًا، برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف.