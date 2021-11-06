أزمات ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان عرض مستمر: «أنام على مصيبة وأصحى على خذلان جديد»

اعتادت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عادت لتصدر الـ«تريند»، بعد تدوينتها الأخيرة التي سيطر عليها الغموض، ولكن تكهنات الجمهور قادتهم إلى زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان الذي أعلنت انفصالها عنه رسميا بسبب الخلافات المستمرة على حد تعبيرها، بعد سنوات من الزواج أنجبت خلالها ابنها الوحيد «يوسف».

ليلى إسكندر تثير حيرة الجمهور

وقالت ليلى إسكندر عبر حسابها الرسمي على «سناب شات»، «أنام على مصيبة وأصحى على خبر مشين، وخذلان جديد، الله يعين بس، آخ منك يا أبو وجهين قديش أكرهك، بس 2021 ما رح أعديها إلا مغربلة كثيرين»، وأكدت لجمهورها أنها ستروي لهم السر وراء التدوينة الغامضة: «نكمل نوم شوي وارجع أسولفلكم عن القصة كلها».

أزمات ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان

تزوجت نجمة برنامج المواهب «ستار أكاديمي» من الممثل السعودي يعقوب الفرحان في 2013، ولكن زواجهما ظل سرا حتى أعلناه رسميا في 2015، وفي 2018 أنجبت ابنها الوحيد «يوسف»، قبل أن ينفصلا العام الماضي، دون الكشف عن الأسباب.

وعادت الفنانة اللبنانية لتكشف عن عودتها إلى زوجها مرة أخرى، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها، قائلة: «الحمد لله وصل أبو يوسف بالسلامة، نورت بيتك، دائما الحب ينتصر»، ولكن عادت في يوليو الماضي لتؤكد انفصالها عن «الفرحان»، قائلة: «أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان»، وهو ما عرضها لانتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة، إذ واجهت اتهامات بالإساءة للسعوديات، عندما نشرت صورة لزوجها ولكن أغضبتها بعض التعليقات من بعض المعجبات، وعلقت عليها: «أنا من 2016 بالمملكة تعودت على هذه العينات وصرت أعرف أرد التار طيران»، لتصف التعليقات على صور زوجها بـ «الوقحة».