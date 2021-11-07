هل يجوز للحكومة رفض منح الموظف إجازة بدون أجر؟.. الخدمة المدنية يجيب

وضع قانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على إجازة بدون مرتب للموظفين بالحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما حرص القانون على وضع نظم وضوابط الحصول على هذا النوع من الإجازات.

وأجاز قانون الخدمة المدنية لجهة العمل رفضها الموافقة على إعطاء الموظف لديها اجازة بدون أجر، إلا في حالة واحدة وهي مرافقة الزوجة أو الزوج العامل أو المعار خارج البلاد.

شروط الحصول على إجازة بدون أجر

وتكشف «الوطن» في السطور التالية، من خلال بنود وأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، حالات منح أو رفض أعطاء موظف الحكومة إجازة بدون آجر.

نصت المادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية، على شروط الحصول على إجازة بدون مرتب، لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون، وفسرتها اللائحة التنفيذية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مايو 2017.

6 حالات مختلفة لحصول الموظف على الإجازة بدون أجر

1- يستحق الموظف، أو الموظفة، إجازة بدون مرتب، إذا طلب أحدهما «الزوج» مرافقة زوجته، أو «الزوجة» مرافقة زوجها، إذا سافر أو سافرت للعمل بالخارج، أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، أو خلال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

2- يتعين على جهة العمل الموافقة على طلب مرافقة الزوج أو الزوجة المسافر أحدهما للعمل بالخارج.

3- يجوز لجهة العمل أو السلطة المختصة، وهي الوزارة أو الجهاز أو الهيئة التي تتبعها جهة عمل الموظف الحكومي، أن ترفض الإجازة بدون أجر، عدا البند الأول وهو مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للعمل بالخارج، إذا تطلبت احتياجات العمل ذلك.

4- يجوز لجهة العمل منح الموظف إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة «الوزارة أو الهيئة أو الجهاز» التابعة له جهة عمل الموظف.

5- لا يجوز ترقية الموظف، الحاصل على إجازة بدون مرتب، إلا بعد عودته أو قطعه للإجازة واستكمال المدد البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

6- تستحق الموظفة الأم، إجازة بدون مرتب، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لأحكام قانون الطفل الواردة بقانون (12) لسنة 1996، على أن تكون مدة الرعاية عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها.