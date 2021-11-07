5 فنانات تعرضن للخطف.. آخرهن مي حسن..

أعلنت بعض الفنانات مؤخرا تعرضهن لحوادث خطف وابتزاز أو تصفية حسابات، وكانت الشهرة هي عامل الجذب للعصابات أو انتقاما منهن تارة أخرى، فالشهرة والنجومية لا تسلب الفنان فقط حريته الشخصية، لكن أحيانا تعرضن الفنان للخطر بل وقد تسلب منه أعز ما يملك كالعائلة أو الروح، كان آخرهن الفنانة مي حسن.

وفي هذه الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز 5 فنانات تعرضن لمحاولات الخطف، قبل الفنانة مي حسن، وذلك خلال السطور التالية:

مي حسن

وتعد الفنانة مي حسن هي أحدث الفنانات اللاتي يتعرضن للاختطاف، حيث اتهمت سائقا بمحاولة اختطافها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها مع سائق سيارة ملاكي يتبع إحدى الشركات الخاصة، وزعمت أن السائق سلك طريقا مغايرا للطريق المعتاد لمنزلها، كما ادعت أن السائق بدأ التحرش بها لفظيا.

وأضافت مي حسن خلال تصريحات لجريدة «الوطن»، أنها لم تقتنع بحديث السائق بأنه يتجه لطريق مختصر، وطلبت منه تغيير الطريق لكنه رفض، ما دفعها للصراخ وبدأت في فتح باب السيارة والقفز منه، لكن السائق توقف واتصلت بالشرطة وجاءت على الفور وجرى التحقيق معه.

شمس

كشفت الفنانة الكويتية شمس، عن تعرضها لمحاولة اختطاف من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي داخل طائرة، بحسب تصريحاتها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساءً» في حلقة بتاريخ 15 سبتمبر 2015.

وأضافت: «جاء الشخص الذي أراد اختطافي وسألني أبوكي فين فقلت له أنا يتيمة، فقالي لي لقاء مع أبوكي في المنام، وقال لشخص آخر لا تؤذيها لأنها يتيمة.. وحرام أنك تضرها.. وعلشان كده بقولك اركبي الطائرة ومترجعيش البلد دي تاني».

مايا دياب

روت الفنانة اللبنانية مايا دياب تفاصيل خطفها، قائلة إنها كانت تقل رفيقها إلى منزله بسيارتها وأثناء عودتها تفاجأت بسيارتين فيهما شباب يلاحقونها، فحاولت أن تدعهم يمرون لكنهم أوقفوها وقاموا باختطافها بسيارتها وهددوها بالقتل بالمسدس.

وأضافت خلال لقاء برنامج «فحص شامل»، المذاع على شاشة قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، بتاريخ 3 نوفمبر 2016، «اكتشفت بعدها أن واحداً من الرجال كان زعيم عصابة، وبعد تسع ساعات وجدت نفسها على طريق طويل ملئ بالسيارات ولا تزال حتى اليوم لا تدري لماذا تركها الخاطفون وما كان سبب اختطافها».

منة فضالي

«يوم اختطافي كان يوم تنصيب مرسي»، بهذه الكلمات روت الفنانة منة فضالي تفاصيل اختطافها على يد عصابة بعد خروجها من أحد المولات الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر وسرقة سيارتها.

وأفادت «فضالي» خلال لقاء ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بتاريخ 18 مايو 2018، أنها تغافلت عن وجود أموالها واللابتوب في سيارتها بسبب شعورها بالضيق الشديد، مؤكدة أنها تفاجئت بأشخاص لا تعرفهم اعتدوا عليها وهي داخل سيارتها حتى تمكنوا من إخراجها من السيارة لسرقة ما بداخلها.

سولاف فواخرجي

صرحت الفنانة السورية سولاف فواخرجي أنه تم التدبير لخطفها من قبل خادمتها، التي ظلت تعمل معها على مدار 12 عاما، ومع بداية الحرب السورية في 2012 بعض الأشخاص «لعبوا في عقلها» وقرروا خطف الأولاد.

وأضافت «فواخرجي»، خلال لقاء ببرنامج «حفلة 11»، المذاع على شاش قناة «on»، وتقدمه الإعلامية سمر يسري، بتاريخ 13 مارس 2019، أن الخادمة كانت ستسلمها لإحدى الجماعات المتنازعة في سوريا ولكن تم كشف الموضوع قبل أن يفوت الأوان، ولا تستطيع رؤية أولادها من جديد «الدنيا غدارة».

إيمان سلامة

تعرضت الفنانة إيمان سلامة، لمحاولة اعتداء وسرقة وخطف من قِبل 6 أشخاص مجهولين مستقلين «توك توك»، وقاموا بتكسير زجاج سيارتها الخلفي، إلا أن السائق تمكن من الهرب، فيما أصيبت الممثلة وتم نقلها إلى المستشفى.