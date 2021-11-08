صاحبتا اختراع ساعة صحية لمرضى الزهايمر: تقيس المؤشرات الحيوية

قالت رؤى جمال الدين، الطالبة المبتكرة لساعة تحارب الزهايمر، إن الهدف من اختراع الساعة هو مساعدة مرضى الزهايمر على توفير رعاية كافية لهم لعدم وجود أبناء أو تمريض يهتم به، مشيرة إلى أن الفكرة جاءت من أجل توفير شخص متعاون معه وتنبيه الآخرين أيضا إذا حدث له ضرر، متابعة: «الساعة بتقيس المؤشرات الحيوية كلها وبتبعتها على تطبيق عبر الموبايل لكي يتابع شخص آخر حالته الصحية، وبيطلع بيان بحالة الشخص الصحية والساعة بستاعد أي مرضى وكمان الأطفال اللي عندهم إعاقات هي مش للناس اللي عندهم زهايمر بس».

الساعة تسهل على الأطباء متابعة الحالة الطبية للمريض

من جانبها قالت سهيلة شعبان، الطالبة المبتكرة لساعة تحارب الزهايمر، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، إن الساعة الجديدة تسهل على الأطباء متابعة الحالة الصحية للمريض وآخر التطورات الخاصة به.

الفوز بالمركز الأول في مسابقة شركة إنتل

وأوضحت أنهما فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لمسابقة شركة إنتل للتكنولوجيا مؤكدة أن المسابقة تقام كل عام، مشيرة إلى أن المسابقة تضم 17 مجالا من بينها مجال السوفت وير.

الساعة ترشل إشعارات إلى الإسعاف

وبينت أن الساعة ترسل إشعارات إلى الإسعاف في حالة حدوث حادثة للشخص، مبينة أنه يمكن ربط الساعة بأبناء الشخص الذي يرتديها أو الطبيب المتابع له.