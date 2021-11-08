مروان خوري يهدي «كل القصايد» لمصر في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

صعد النجم اللبناني مروان خوري، لحفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على نغمات أغنية «هوا يا هوا» تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.

مروان خورى يشكر القائمين على مهرجان الموسيقى العربية

وقدم خوري شكرًا خاصًا لكل المتواجدين في الحفل، قائلا: «أشكر المسؤولين والقائمين على مهرجان الموسيقى لمشاركتي للمرة الثامنة».

وخلال الحفل أهدى النجم اللبناني مروان خوري أغنيته الشهيرة «كل القصايد» لمصر والمصريين حيث قال «خوري» قبل غناء الأغنية: «أهدي العمل لمصر، وأعلم جيدًا مدى حب المصريين للأغنية التي صنعت شعبية كبيرة لي في المنطقة».

يقدم «خوري» في الحفل أكثر من 15 أغنية منها: «هوا يا هوا، ويارب، مهلا على قلبي، كل القصائد، أكبر أناني، حط النقط، مغرم، بتمون، لما أنت ناوي»، وقاد الحفل المايسترو مصطفى حلمي أمين حيث أصبح هو المرافق لـ«خوري» في كافة حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية في أغلبية مشاركاته.

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية كان قد انطلق يوم الاثنين الماضي ويمتد حتى يوم 15 من نوفمبر وتضمن عددا كبيرا من الحفلات لعدد من النجوم العرب والمصريين ومنهم أصالة وماجدة الرومي وسميرة سعيد وعمر خيرت وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح ووائل جسار وعاصي الحلانى وصابر الرباعي وغيرهم.

بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب منهم محمد محسن ومحمد حسن ومحمد عساف وفايا يونان.

كما شارك على مسرح سيد درويش ومسرح الجمهورية عدد آخر من الفنانين منهم سعد رمضان وأحمد سعد ومحمد الحلو.