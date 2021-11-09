«عبد الرحمن» بطل مصري حصل على 11 ذهبية وراتبه 700 جنيه: مبلغ غير كافٍ

رغم صغر سنه إلا أنه يسير بخطوات واثقة نحو القمة بالحصول على الميداليات الذهبية في كل المسابقات التي يشارك بها داخل مصر وخارجها.

يبدأ عبد الرحمن بشير أو حمص كما يناديه زملاؤه داخل «صالة الجيم» يومه في السابعة صباحا بتمرين شاق يواظب عليه يوميا دون انقطاع ليحافظ على ما حققه من إنجاز ويكمل مسيرته نحو القمة في لعبة المصارعة الحرة.

11 ميدالية ذهبية

ونجح بشير في تحقيق 11 ميدالية ذهبية، خلال أقل من خمس سنوات، مشاركا في بطولات الجمهورية وبطولة أفريقيا وبطولة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب بطولة أخرى دولية في السعودية.

بدأ بشير لعبة المصارعة من سن 10 سنوات وشارك في بطولات متعددة محاولا الحصول على المراكز المتقدمة دائما، حسبما يقول في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

«خالي كان السبب في حبي لهذه اللعبة وكان هو المدرب الخاص بي وساعدني في رفع مستواي بشكل كبير وحثي دائما على تحقيق الفوز والانتصارات» مشيرا إلى أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في كل بطولات الجمهورية التي شارك فيها.

700 جنيه منحة من وزارة الشباب والرياضة

بشير قال إن وزارة الشباب والرياضة تمنحه 700 جنيه فقط شهريا وهو ما لا يكفي للاشتراك في صالة جيم وشراء المكملات الغذائية والزي الرياضي، «هناك مصاريف شهرية تتجاوز ألفي جنيه على الأقل، إلى جانب المصاريف الشخصية الخاصة بالمسابقات والبطولات والتي ترتفع كل عام».

وطالب عبدالرحمن وزارة الشباب والرياضة بضرورة زيادة البدلات التي يتم صرفها للاعبي الألعاب الفردية، خاصة لمشاركتهم في البطولات الأولمبية خارج مصر.

مدرب عبد الرحمن: اللعبة ليست خطرا

وقال علاء شيبة، المدرب البدني للاعب عبد الرحمن بشير، إن اللعبة ليست خطرا كما يروج لها، مشيرا إلى أنه من الممكن تدريب الأطفال عليها من سن 8 سنوات.

وتابع «عبد الرحمن مشروع بطل أولمبي قادر على تحقيق بطولات كبيرة وقادر على تجاوز السن الخاص به وتحقيق ميداليات ذهبية كما حدث في بطولة اليونان».

وقال شيبة إن عبد الرحمن نجح في الفوز على لاعبين مصريين ويونان وإسبان ولاعبين من دولة مقدونيا خلال البطولة الأخيرة ليحقق ميداليتين ذهبيتين في سن 17 و20 عاما.