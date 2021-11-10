أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-11-2021 مقابل الجنيه

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة مثل اليورو والريال السعودي والدولار والجنيه الاسترليني وغيرها من العملات الأجنبية والعربية، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، بنحو 21.17 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.18 للشراء، و21.35 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.21 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وأيضًا سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.09جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.25جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.11 جنيه للشراء، و18.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.