عبد الرحمن الشرقاوي.. 100 عام على ميلاد أديب جمع بقلمه بين 5 مجالات

تمر اليوم 100 عام على ذكرى ميلاد الأديب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، إذ ولد في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من العام 1921، وتوفي قبل 34 عاما في 24 نوفمبر من العام 1987، وهو الذي جمع بمداد قلمه بين 5 صنوف من مجالات الكتابة بعدما ترك مهنة المحاماة متجها إلى الصحافة، فتوغل في الشعر والأدب والصحافة والتأليف المسرحي، كما وصف كونه مفكرا إسلاميا.

100 عام على ميلاد عبد الرحمن الشرقاوي

وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الأديب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي يستعرض التقرير التالي أبرز 10 معلومات عنه وهي:

1- ولد عبد الرحمن الشرقاوي بقرية الدلاتون محافظة المنوفية شمال القاهرة.

2- تخرج في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول عام 1943م.

3- اشتغل بالمحاماة بعد تخرجه لكنه تركها استجابة لرغبته في العمل بمجال الصحافة.

4- بدأ حياته الصحفية في مجلة «الطليعة» قبل أن ينتقل للعمل في مجلة «الفجر» ومنها دخل عدة مؤسسات مثل الشعب والجمهورية وروز اليوسف الذي شغل منصب رئيس التحرير فيها قبل ذهابه للعمل في جريدة الأهرام.

5- تولى عبد الرحمن الشرقاوي عدة مناصب غير صحفية ومنها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

فيلم الأرض

6- ألف عبد الرحمن الشرقاوي العديد من الروايات التي ترجمت لأعمال سينمائية وأبرزها «الأرض» التي ألفها عام 1954، وقد عكست هذه الرواية مدى تأثره بحياته الريفية وارتباطه بالقرية كما تحولت إلى فيلم سينمائي حمل ذات الاسم وتم إنتاجه عام 1970.

7- كما ألف روايات أخرى مثل «قلوب خالية» عام 1956م، و«الشوارع الخلفية» عام 1958م، و«الفلاح» عام 1967م.

8- ساهم عبد الرحمن الشرقاوي في كتابة أعمال مسرحية منها «الحسين ثائراً، الحسين شهيدا، ومأساة جميلة عن الجزائرية جميلة بوحيرد ومسرحية الفتى مهران، والنسر الأحمر، وأحمد عرابي».

فيلم الرسالة

9- وامتد مداد قلم عبد الرحمن الشرقاوي إلى مجال التراجم الإسلامية حيث كتب «محمد رسول الحرية، وعلى إمام المتقين، والفاروق عمر»، كما شارك الشرقاوي أيضا في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار.

10- حصل عبد الرحمن الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1974 والتي منحها له الرئيس السادات، كما منحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى.