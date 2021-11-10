«عطية» ينعى نقيب المحامين بطنطا.. ويعلن الحداد 3 أيام

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم، محمد جلال شلبي، نقيب المحامين بغرب طنطا.

وقال «عطية»: «أنعى ومجلس النقابة، وكافة المحامين، وكل العاملين فيها، شيخًا من كبار شيوخ المحاماة، هو الأستاذ الكبير محمد جلال شلبي نقيب المحامين بغرب طنطا».

حداد 3 أيام على روح نقيب غرب طنطا

وأضاف: «أنعى فيه المثل الأعلى في خبرته النقابية ونبله وكرم أخلاقه، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة زملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأعلن لجميع المحامين، الحداد، ثلاثة أيام على روح فقيد المحاماة».