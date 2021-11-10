«أمر إحالة» سفاح الإسماعيلية: مفاجآت صادمة في اعترافات المتهم

أحالت نيابة الإسماعيلية، الخميس الماضي، المتهم في قضية مذبحة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات.

وحصلت «الوطن» على مضمون أمر إحالة «دبور» المتهم بارتكاب مذبحة الإسماعيلية والمعروف بـ«سفاح الإسماعيلية» في القضية التي حملت رقم 8453 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية، لمحكمة الجنايات المختصة، واتهمت من خلاله النيابة العامة، المتهم، بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه التف خلفه واستل سكينًا وقطع رأسه وانهال عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد ما بين الصدر والبطن والعنق، ما أودى بحياته.

جرائم مرتكب حادث الإسماعيلية

كما تضمن أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجرائم أخرى، وهي الشروع في قتل المجني عليهم: «محمود أحمد إبراهيم»، الذي تلقى ضربًا بالسلاح الأبيض الذي كان رفقة المتهم على جسده وكذا المجني عليه «سليمان عايد حمد»، بالإضافة إلى جرائم أخرى، وهي حمل سلاح دون الضرورة المهنية والحرفية.

تعمد مرتكب حادث الإسماعيلية ارتكاب الجريمة

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بصحة ارتكاب الواقعة محل الاتهام، وتضمنت التحقيقات أدلة ثبوت تجاه المتهم من خلال شهود العيان، بالإضافة إلى تحريات مباحث الدائرة التي وقع فيها الحادث، وأكدت تعمد القاتل إزهاق روح الضحية، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت بجواز حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

مرتكب حادث الإسماعيلية يبرر جريمته

وبرر مرتكب مذبحة الإسماعيلية جريمته بأنه انتقم من المجني عليه بسبب اعتدائه عليه جنسيًا قبل سنوات، وعندما شاهد المجني عليه قرر الاعتداء عليه بالضرب بالسلاح الأبيض، وبعدها قطع رأسه أمام المارة الذين فشلوا في منع المتهم من التمثيل بجثمان الشاب في مشهد مروع.