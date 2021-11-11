يوم العزاب.. مناسبة صينية للتسوق عبر الإنترنت ترفع شعار «11»

تحل اليوم 11 نوفمبر، ذكرى الاحتفال بـ«يوم العزاب»، أو Guanggun Jie، وهي عبارة عن عطلة تسوق يحتفي فيها الشباب الصيني كونهم عزابا، كما يعبرون في هذا اليوم عن فخرهم بذلك، وفيما يلي أبرز 10 معلومات منسوبة للاحتفال بهذا اليوم.

يوم العزاب

1- يوم العزاب الصيني نشأ في جامعة نانجينغ عام 1993.

2- اختير تاريخ 11 نوفمبر للاحتفال بـ«يوم العزاب»، على اعتبار أن الرقم 1 يمثل الفرد الوحيد.

3- أصبحت العطلة أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت، ومن المتاجر في العالم.

4- يستضيف موقع JD.com مهرجانا للتسوق يستمر 11 يومًا.

وسائل التواصل الاجتماعي

5- ترجع فكرة إنشاء هذا اليوم إلى عام 1993، حينما ناقش 4 طلاب ذكور من جامعة نانجينغ كيف يمكنهم كسر رتابة كونهم عازبين، واتفقوا على أن 11 نوفمبر سيكون يومًا للأنشطة والاحتفال بشرف كونهم «عزاب».

6- ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الفكرة، وأصبح هذا اليوم حدثا شائعا في الثقافة الصينية.

7- تحظى حفلات المواعيد العمياء «Blind date» بشعبية في هذا اليوم، في محاولة لتغيير حالة العزوبية للمشاركين.

8- تنظم بعض الجامعات برامج خاصة لجمع العزاب معًا للاحتفال.

9- قد يتخذ الأعزب سلوكا مزعجًا أو مستنكرًا للذات كرد فعل لبقائه وحيدا كطالب جامعي، لكن مبادرات الجامعة ساعدت في كبح تلك السلبية.

10- وبغض النظر عن أن هذا التاريخ يهدف إلى الاحتفال بالوحدة، إلا أن الرغبة في العثور على زوج أو شريك في كثير من الأحيان يجرى التعبير عنها من قبل الشباب الصيني في هذا التاريخ، بينما تناقش وسائل الإعلام الصينية القضايا الأخرى المتعلقة بالحب.

ومن المعلومات المذكورة أيضا عن يوم العزاب، أن عام 2011 شهد ما يمكن وصفه بـ «يوم عزاب القرن» (Shiji Guanggun Jie)؛ إذ حيث كان لهذا التاريخ 6 أغانٍ بدلا من 4، كما حدث في هذا العام أيضا احتفالات زوجية أعلى من المتوسط في هونغ كونغ وبكين خلال يوم 11 نوفمبر.