ما الفرق بين ضريبة التصرفات والأخرى العقارية؟

يختلط الأمر على المواطنين في التفرقة بين الضريبة العقارية، التي تدفع سنويا، المعروفة شعبيا باسم (العوايد)، والأخرى «التصرفات العقارية» التي تدفع لمرة واحدة.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، إن هناك خلطا كبيرا عند المواطنين في التفرقة بين الضريبة العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية مرة واحدة في العام، ويسمح القانون بتقسيطها على دفعتين في يونيو وديسمبر من كل عام، والأخرى «التصرفات العقارية».

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مصلحة الضرائب العامة، وتدخل ضمن ضريبة الدخل، وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005، وتدفع لمرة واحدة ، موضحا أنها تستحق على الأشخاص الطبيعين فقط، ولا يجرى إقرارها أو تطبيقها على الشركات والأشخاص الاعتبارية.

وتابع المصدر: «ضريبة التصرفات العقارية تسري عند تسجيل نقل ملكية وحدة سكنية أو عقار أو بيع قطعة أرض، وعندما يسجل المشتري أو البائع العملية في الشهر العقاري لا بد من سداد ضريبة التصرفات العقارية بضريبة مقطوعة قدرها 2.5% على قيمة عملية البيع أو التصرف»، لافتا إلى أنه في حالة شراء الوحدة أو العقار في سنوات سابقة فتسجل تلك الشقق لدى المصلحة، بناء على السعر المحدد بالعقد في أثناء الشراء.

البائع يتحمل ضريبة التصرفات العقارية

ولفت المصدر إلى أن من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية هو البائع وليس المشتري، لكن في حالة وفاة البائع يتحمل المواطن تلك الضريبة، ويسددها بدلا عنه.

ونوه إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا تطبق على الشركات، أو الأشخاص الاعتبارية التي تكون الملكية ونسبة الحيازة له 100%.