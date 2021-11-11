انقطاع المياه 3 ساعات متصلة بسبب كسر ماسورة عمومية في المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب عن منطقتي تقاطع شكري القوتلي ومحب، لأكثر من 3 ساعات متواصلة، نتيجة كسر في ماسورة المياه العمومية وتم الدفع بفرق صيانة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر.

كسر ماسورة مياه الشرب بالمحلة

وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق الكامل مع المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول لحصر أزمات كسر خطوط مياه بذات المنطقة بشكل متكرر بالتنسيق مع جهات الاختصاص من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلافي ظاهرة انقطاع مياه الشرب عن المنازل بشكل مفاجئ.

وكلف محافظ الغربية اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية بالتشاور مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث أزمات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة .

إصلاح كسر في ماسورة مياه قطر 24

من ناحية أخرى، باشر اللواء حسين لببب رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى يرافقه المحاسب سعد نصر نائب رئيس المدينة أعمال إصلاح كسر في ماسورة مياه قطر 24 بوصة بشارع الجلاء تقاطع شارع شكري القوتلي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي.

رد الشئ لأصله وتسوية الطريق لفتح حركة المرور

وكشف رئيس المدينه العمالية أن أعمال الإصلاح انتهت وتم إعادة رد الشئ لأصله وتسوية الطريق لفتح حركة المرور وتم رفع المياه من الشارع.