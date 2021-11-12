مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-11-2021 في محافظات مصر

يحرص الكثير من المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، والتي تختلف من منطقة لأخرى ومن يوم لآخر، لأداء الصلاة والفروض الخمسة في أوقاتها المحددة التي أمر الله بها المسلمين، وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 12 نوفمبر الجاري في محافظات مصر، وفي بعض المدن العربية، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب 05:00

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:54

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:50

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب 05:00

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب 05:05

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في المدن العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت في مواعيد رفع الأذان، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:03

أذان الظهر: 12:51

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء: 07:30

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:10

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء: 07:02