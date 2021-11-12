سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، نظرًا لأهميته في التأثير على أسعار السلع المختلفة بجانب الدولار، وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة سعر اليورو اليوم وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 في البنوك، كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 17.93 جنيه للشراء و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.06 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 17.93 جنيه للشراء و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.08 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.08 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 17.94 جنيه للشراء و18.09 للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.