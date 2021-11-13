استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس السيء بعد سيول أسوان

شهدت عدة مناطق سقوطا للأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول في مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ تعرضت 5 منازل للانهيار في محافظة أسوان نتيجة لسقوط السيول، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق المختلفة والمتفرقة سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تبدأ من ظهر اليوم، وتستمر على مدار اليوم، وأوضحت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تخف حدة سقوط تلك الأمطار بدءا من غد الأحد.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لـ«الوطن» تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي يجب على المواطنين الالتزام بها أثناء سقوط الأمطار، لتجنب وتفادي المخاطر الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، والتي جاءت كالتالي:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس السيء

- ضرورة متابعة النشرات الجوية التي تنقل أخبار حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والابتعاد عن الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها عبر السوشيال ميديا والتي تسبب حالة من الذعر للمواطنين.

- تجنب القيادة على الطرق المؤدية إلى سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، إذ أن هذه الطرق هي الأكثر عرضه للسيول خلال الساعات القادمة.

- على الراغبين في السفر خلال الساعات القادمة تأجيل السفر إلى غد أو بعد غد، تجنبا لحوادث الطرق، وإذ تقل حدة هطول الأمطار بدءا من غد.

- يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء الموجودة في الشوارع والطرقات، تجنبا للإصابة بالصعق الكهربي.

- تجنب الإمساك بأي من الأشياء المعدنية أو الموصلة للكهرباء أثناء سقوط الأمطار وأثناء حدوث البرق والرعد والذي يكون عبارة عن شرارة كهربية.